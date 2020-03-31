عاااجل … السودان يسجل الحالة السابعة للإصابة بكورونا

التاريخ: 31-مارس-2020
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أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل الحالة رقم 7 للإصابة بفيروس كورونا فى السودان حيث أثبت الفحص المعملي هذه الإصابة بفيروس الكورونا المستجد المسمي،COVID-2019
وذكرت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم بحسب سونا أن المصاب السابع رجل أجنبي في الستينيات من العمر وكان قد وصل إلى السودان قادماً من الإمارات العربية المتحدة في يوم 14 مارس 2020م.
وذكرت الوزارة أنه تتم حالياً الرعاية الصحية للمريض في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم كما بدأت متابعة المخالطين وسوف تفيد وزارة الصحة الاتحادية باي مستجدات.
وطالبت الوزارة المواطنين الإسراع بالتبليغ عن حالات الاشتباه بالاتصال بالأرقام 9090 أو 221 من أي مكان في السودان مع إتباع كافة الإرشادات والنصائح الطبية مثل وقف اي تجمعات واتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها حماية أنفسهم واسرهم ومخالطيهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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