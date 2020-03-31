عاااجل … السودان يسجل الحالة السابعة للإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل الحالة رقم 7 للإصابة بفيروس كورونا فى السودان حيث أثبت الفحص المعملي هذه الإصابة بفيروس الكورونا المستجد المسمي،COVID-2019

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وذكرت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم بحسب سونا أن المصاب السابع رجل أجنبي في الستينيات من العمر وكان قد وصل إلى السودان قادماً من الإمارات العربية المتحدة في يوم 14 مارس 2020م.

وذكرت الوزارة أنه تتم حالياً الرعاية الصحية للمريض في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم كما بدأت متابعة المخالطين وسوف تفيد وزارة الصحة الاتحادية باي مستجدات.

وطالبت الوزارة المواطنين الإسراع بالتبليغ عن حالات الاشتباه بالاتصال بالأرقام 9090 أو 221 من أي مكان في السودان مع إتباع كافة الإرشادات والنصائح الطبية مثل وقف اي تجمعات واتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها حماية أنفسهم واسرهم ومخالطيهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)