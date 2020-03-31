امرأة تشرع في الانتحار بمادة سامة

التاريخ: 31-مارس-2020
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تحقق شرطة دائرة الاختصاص بولاية النيل الأبيض في البلاغ المدون تحت المادة 133 من القانون الجنائي وذلك بعد أن أقدمت امرأة في العقد الثالث من عمرها على تناول مادة سامة شارعة في الانتحار .
وعقب وقوع الحادث قامت أسرة المتهمة بحسب صحيفة الدار، باسعافها للمستشفى لتلقي العلاج وحجزت بالمستشفى عندها تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وما زال التحري مستمراً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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