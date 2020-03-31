القبض على ثلاثة متهمين بنهب تاجر مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض بأمبدة

تمكنت شرطة مباحث ام درمان من القبض على ثلاثة متهمين بنهب تاجر مبالغ مالية في الشارع العام وذلك بدار السلام غرب أم درمان وتعود تفاصيل البلاغ حسب الاتهام إلى أن الشاكي تقدم ببلاغ لدى قسم الشرطة أفاد في مضمون بلاغه بأن متهمون تمكنوا من نهبه مبالغ مالية وجهاز موبايل أثناء قيادته لسيارته بمنطقة دار السلام غرب ام درمان تحت تهديد السلاح الأبيض.

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وتم فتح بلاغ بالحادثة تحت المادة 175 جنائي وبحسب صحيفة الدار، وباشرت الشرطة تحرياتها والقت القبض على المتهم الأول الذي أرشد على بقية المتهمين وتم التحقيق معهم بموجب المادة 175 جنائي و ما زالت التحريات مستمرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)