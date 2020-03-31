مطالبة بمقاطعة منتجات إحدى الشركات التي تمثل ركائز الاقتصاد بالبلاد

طالب مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة منتجات إحدى الشركات التي تمثل إحدى ركائز الاقتصاد بالبلاد والتي عمل مالكها على زيادة أسعار أغلب المنتجات الحيوية مستغلاً الأوضاع التي تمر بها البلاد. وبحسب صحيفة السوداني، طالب مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بأن تبدأ المقاطعة من الرابع من أبريل إلى التاسع منه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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