فرفور للجمهور: السلام بـ (الكوع)

ناشد الفنان جمال فرفور المواطنين بعدم التهاون في الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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وقال فرفور في مقطع فيديو توعوي إن على الجميع أن يبتعد عن التجمعات وارتداء الكمامات وعدم المصافحة وأن يكون تبادل التحايا بـ “الكوع” وليس كف اليد.

مقطع الفيديو شارك فيه بحسب صحيفة آخر لحظة عدد من نجوم المجتمع في كافة المجالات بعثوا خلاله بجملة إرشادات واردة من وزارة الصحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)