اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

فرفور للجمهور: السلام بـ (الكوع)

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

فرفور للجمهور: السلام بـ (الكوع)

 

ناشد الفنان جمال فرفور المواطنين بعدم التهاون في الاجراءات الاحترازية ضد فيروس .

 

 

Advertisements

وقال فرفور في مقطع فيديو توعوي إن على الجميع أن يبتعد عن التجمعات وارتداء الكمامات وعدم المصافحة وأن يكون تبادل التحايا بـ “الكوع” وليس كف اليد.

 

مقطع الفيديو شارك فيه بحسب صحيفة آخر لحظة عدد من نجوم المجتمع في كافة المجالات بعثوا خلاله بجملة إرشادات واردة من وزارة الصحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرفور للجمهور: السلام بـ (الكوع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا