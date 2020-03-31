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توزيع معقمات لفناني وفنانات (أغاني و أغاني)

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Samira Yousif 0 تبليغ

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توزيع معقمات لفناني وفنانات (أغاني و أغاني)

 

قام الفنان الدكتور عبد الله الطيب بتوزيع كمية من المعقمات الصحية لفريق برنامج “أغاني وأغاني” الذي يجري تصوير حلقاته هذه الأيام بقناة النيل الأزرق، وقد وجدت مبادرة الفنان الشاب والذي يشارك في البرنامج لأول مرة، ثناء وتقدير أسرة البرنامج.

 

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وبحسب صحيفة آخر لحظة أن الفنان الشاب عبد الله الطيب شارك في حملة الفنانين للوقابة من جائحة بعدد من مواقف المواصلات بام درمان وقدم  إرشادات صحية للمواطنين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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