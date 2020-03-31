مطربون يقودون حملات دعم الأسر المتعففة

تم توزيع عدد كبير من المواد الغذائية من قبل مجموعة من المطربين الشباب على العديد من الأسر المتعففة، والذين يعملون على تنسيق الأمر عبر قروب خاص بهم، رافضين الإفصاح عن مبادرتهم عبر الإعلام لافتين إلى أن الأمر واجب على كل سوداني مقتدر.
وأشاروا بحسب صحيفة السوداني، إلى تكفل كل منهم باحتياجات كل أسرة على حدة حال أن تم الإعلان على حظر التجول النهاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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