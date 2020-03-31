نجوم يقودون حملة (ما عيب)

أطلق عدد من نجوم الفن والإعلام حملة باسم “ما عيب” لحث المواطنين بعدم التعامل مع فايروس كورونا على أنه عيب والصمت على أعراضه.

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وناشدت الحملة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة آخر لحظة ناشدت المواطنين بالتبليغ الفوري حال الشعور بأي من أعراض الوباء مثل الصداع الشديد والحمى والفتور العام والسعال وضيق التنفس، ومن أبرز المشاركين في الحملة الفنانة المقيمة في فرنسا هند الطاهر والإعلامية الشابة لينا زين العابدين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365