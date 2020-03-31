سويكت يعود للأخبار في التلفزيون

بعد غياب لعدة سنوات عاد أمس المذيع كمال سويكت لتقديم نشرة الأخبار بالتلفزيون القومي. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة، كان سويكت قد غادر التلفزيون قبل عدة سنوات بعد مضايقات من منسوبي النظام السابق، قبل أن يقدم عدداً من البرامج بتلفزيون كسلا، ثم عودته للخرطوم والانضمام لإحدى الإذاعات الخاصة ليقدم عبرها برنامج توثيقي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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