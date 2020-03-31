جهات تطالب بإلقاء القبض على مدير شركة الفاخر

كشف مدير عام شركة مطاحن ويتا حسن حسين، عن توقف المطحن بسبب نفاذ كميات القمح المخصصة لهم من قبل الحكومة والبالغ عددها “1000” طن قمح، اي ما يعادل “16” ألف جوال من الدقيق.

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وأضاف حسن لصحيفة آخر لحظة، أنهم أصبحوا الآن في انتظار وترقب تفريغ البواخر القادمة من الخارج لتمدهم بالقمح لمواصلة عملهم، وأشار حسين إلى بدء الحكومة في اتخاذ الاجراءات واستخراج الاعتمادات للتجار لاستيراد القمح، قبل أن يستدرك قائلاً : لكن ربما يشكل عدم توفر النقد الأجنبي عائقاً أمام عملية استيراد القمح، وأكد مدير شركة ويتا أن القمح المنتج محلياً والمخزن بالصوامع يكفي البلاد لمدة “6” أشهر لكنه مملوك لبعض التجار، وشراؤه يحتاج إلى الأموال، في سياق متصل كشفت مصادر عالية الثقة عن توقف المطاحن الأخرى لعدم توفر القمح وحملت المصادر إيقاف مطاحن شركة الفاخر لجهة أنها قامت باستلام “2” ترليون و”100″ مليار جنيه نقداً من وزارة المالية بهدف توفير القمح والوقود للدولة لكنها لم تفعل ذلك بل أغلقت هواتفها واختفت في ظروف غامضة، وطالبت المصادر بالبحث عن شركة الفاخر والقاء القبض على مدير الشركة باعتبارها وراء تفاقم أزمتي الخبز والوقود بجانب تصاعد سعر الدولار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)