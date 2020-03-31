وزير الصناعة يبعد مدير إعلامه وإجازة مفتوحة لطاقم المكتب

في خطوة مفاجئة قام وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد علي عبد الله بإصدار قرار إزاحة مدير الإعلام عبد الكريم إبراهيم من إدارة الإعلام ونقله إلى مكتب تنسيق الولايات، بجانب منح جميع طاقم مكتب الإعلام إجازة مفتوحة لحين إشعار آخر.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، فإن مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين خلال الأسبوع المنصرم قدموا مذكرة احتجاجية لوزير الصناعة والتجارة عباس مدني، عقب تكوين مدير الإعلام عبد الكريم إبراهيم لقروب واتساب خلاف القروب الموجود عقب مغادرته لذلك القروب القديم، وضم فيه عدداً من الصحفيين غير الذين يتابعون أخبار الوزارة على حد قولهم في الرسالة المبعثة للوزير، وأن مدير الإعلام تعمد إقصاء المجموعة التي تتابع أخبار الوزارة عن قصد ومنعهم من أخبار الوزارة.

من جانبه أبدى مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة أسفه لما بدر من مكتب الإعلام بالوزارة تجاه الصحفيين، كاشفاً خلال رسالة بعث بها للمجموعة التي قدمت الشكوى عن إجراءات جديدة تضمن انسياب المعلومة للصحفيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)