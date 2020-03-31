إغلاق أسواق الجزيرة للأسبوع الثاني

قرر الإجتماع المشترك للجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا ولجنة أمن ولاية الجزيرة أمس إستمرار إغلاق الأسواق لمدة أسبوع ثاني مع إستثناء المخابز والطواحين والصيدليات ودكاكين بيع الإجمالي ومراكز التوزيع ، وأوصت اللجنة بتفعيل وفتح مراكز ونوافذ البيع بالأحياء ودعت اللجنة المواطنيين للإستجابة للموجهات والإرشادات الصحية من أجل ضمان سلامتهم.

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وأكد مدير عام وزارة الصحة بالجزيرة إيهاب عبد الله التوم بحسب صحيفة الجريدة، أكد على الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها حكومة الولاية وأعلن أن جميع نتائج فحص المشتبه بهم كانت سليمة وأكد إكتمال تجهيز مراكز العزل وجاري الإعداد لمراكز الإيواء للمخالطين وأشار لوصول أجهزة تنفس من وزارة الصحة الإتحادية ،ولفت لإكتمال تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع فيروس كورونا داعياً لوضع مزيد من الإحتياطات وإحكام التنسيق وتوزيع الأدوار بين كافة الوزارات والمؤسسات والمجتمع للعبور بالولاية من مخاطر فايروس كورونا .

وفى السياق وجه والي الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير بالإسراع لإكمال نواقص مراكز العزل والإيواء لمجابهة جائحة كورونا بتوصيل الكهرباء والمياه وتوفير المعدات واكد لدى تفقده أمس مراكز العزل والإيواء بمدني تسخير كافة إمكانيات الولاية لمجابهة فايروس كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)