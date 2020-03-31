أردول لمصادر: أرد على مديري المقال بـ”وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما”

كشف مستشار وزارة المعادن المستقيل، نائب المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول عن أن صراعه مع مدير الشركة المقال كان تعبيراً عن صراع ما بين “قوى الثورة والتغيير” في مواجهة “قوى ضد التغيير” تنتمي للنظام البائد ومؤسساته.

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وأكد أردول بحسب صحيفة السوداني، عدم اهتمامه باتهامات المدير السابق. وتساءل حول كيفية تسريب كل المستندات التي تخص مكتبه في الوقت الذي لم يتسرب فيه أي مستند يخص مكتب المدير، وأضاف: أرد على اتهامات مديري المقال بـ”وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)