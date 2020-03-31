انتحار فتاة بسبب رفض أسرتها لشاب تقدم للزواج منها

التاريخ: 31-مارس-2020
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وضعت فتاة في العقد الثالث من العمر حداً لحياتها منتحرة نتيجة لنقاش دار بينها وبين شقيقها بسبب رفضه لشاب كان قد تقدم للزواج منها واعلنت اسرتها الموافقة على الشاب، بيد ان شقيقها ابدى معارضة على الزواج وحاولت الفتاة اقناع شقيقها عدة مرات، الا انه رفض ذلك.
وقامت الفتاة بتهديده بانها سوف تنتحر لو تمسك شقيقها بموقفه الرافض للشاب، الا ان شقيقها لم يستجب لتهديدها، ولم تجد الفتاة مناصاً سوى تنفيذ تهديدها، فدلفت الى غرفتها بمنزل اسرتها بـ “ابو آدم” جنوب الخرطوم وقامت بربط قماش في المروحة داخل الغرفة، وتدلت منه جثة هامدة، وعندما شعرت اسرتها بغيابها لفترة سارعت نحو الغرفة وطرقت الباب عدة مرات، بيد انها لم تستجب للطرق فقامت الاسرة بكسر الباب وعثرت عليها جثة متدلية من سقف المنزل، وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم اخطار قسم الشرطة بالواقعة والتي تحركت نحو مسرح الحادث منزل اسرتها بـ “ابو آدم” واتخذت الاجراءات اللازمة، ودونت بلاغاً بقسم شرطة الكلاكلة تحت المادة “51” الوفاة في ظروف غامضة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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