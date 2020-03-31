ايقاف المحطة التركية للكهرباء بجنوب دارفور

التاريخ: 31-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أبلغت الشركة السودانية لتوليد الكهرباء المحدودة والي ولاية جنوب دارفور بانه سيتم ايقاف المحطة التركية لتوليد الكهرباء ابتداءً من الاول من ابريل 2020 عن الامداد. Advertisements وعزت ذلك في خطاب بحسب صحيفة آخر لحظة، الى المديونية المتراكمة للشركة وفقا لخطاب بعثت به الشركة التركية، وأشارت الى اعتماد المدينة بصورة كلية على التوليد من الشركة التركية، مقرة بحاجة المواطن للكهرباء مع تدابير الصحة لجائحة كورونا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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