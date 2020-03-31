عاجل| قيادات الجيش يتبرعون بـ"راتب يوم" لمكافحة كورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020

كتب وكالات

أعلن قادة الجيش السوداني، مساء الإثنين، التبرع براتب يوم واحد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، في البلاد.



وقال مكتب الناطق الرسمي للجيش السوداني، إن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان ونوابه وجميع منسوبي القوات المسلحة، أعلنوا المساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بالتبرع بمرتب يوم كامل، يودع بالصندوق القومي لمكافحة فيروس "كوفيد – 19".

وكانت السلطات السودانية قد قررت فرض بعض التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية، وإلغاء صلاتي المغرب والعشاء في المسجد، والاكتفاء برفع الآذان، بالأضافة إلي فرض حظر التجول الجزئي.