عاجل| حجز أرصدة 52 من قيادات نظام البشير

الثلاثاء 31 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، يوم الاثنين، قرارا قضى بحجز أرصدة وممتلكات ٥٢ من قيادات مجلس الشورى والمكتب القيادي لحزب البشير المحلول، وعدد من الولاة السابقين، إضافة إلى حجز أملاك عدد من السفراء والوزراء السابقين، ونص القرار بحظرهم من السفر.



وشملت القيادات ”عمر حسن أحمد البشير، إبراهيم أحمد عبدالعزيز، إبراهيم غندور، نافع علي نافع، بكري حسن صالح، الزبير أحمد الحسن، علي عثمان محمد طه، أحمد إبراهيم الطاهر، حسبو محمد عبدالرحمن، الحاج آدم يوسف، انتصار أبو ناجمة، محمد سعد، سامية أحمد محمد، عوض أحمد الجاز، أميرة الفاضل، عبدالجليل النزير الكاروري، الفاتح عزالدين المنصور، حامد ممتاز، سمية أبو كشوة، مهدي إبراهيم، عصام أحمد البشير.

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كما شملت ”رجاء حسن خليفة، حليمة حسب الله النعيم، الأمين دفع الله، عبدالرحمن الخضر، فيصل حسن إبراهيم، فرح مصطفى، ياسر يوسف، بلال عثمان بلال، خميس كجو كندة، إبراهيم محمود حامد، سعاد الفاتح، عيسى بشري، أوشيك محمد أحمد الطاهر، معتز موسى، جمال محمود ابراهيم، جهاد حمزة حامد حمد، مأمون حسن إبراهيم، بدرية سليمان، عباس حامد، تهاني عبد الله عطية، عصام محمد عبد الله، زينب أحمد الطيب، إبراهيم أحمد عمر، محمد حاتم سليمان، أمين حسن عمر، محمد بشارة دوسة، مها الشيخ بابكر، عبدالرحمن محمد سعيد وأحمد هارون“.

وشملت القائمة رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم كامل مصطفى الأمين عبدالقادر ومدير استثمارات الحزب بالولاية مصطفى فاروق إبراهيم وأمين أمانة المعلومات بولاية الخرطوم مدثر رحمة محمد أحمد ومدير الشؤون الإدارية بالحزب بالولاية حيدر جعفر علي ومدير الشؤون المالية للوطني بالولاية.

ويقبع العشرات من حزب البشير بقيادته في سجن كوبر بضاحية الخرطوم، في عدة قضايا بعضها أمام المحاكم والنيابات ولجان التحقيق.

وعزل الجيش السوداني في ١١ أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه البالغ 30 عاما (١٩٨٩ – ٢٠١٩).