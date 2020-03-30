الإثنين 30 مارس 2020 كتب محمد أمين أكدت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم، أن عدد حالات الاشتباه بفايروس كورونا المستحد حتى أمس بلغ 99 بمراكز العزل بالسودان.

Advertisements كانت اللحنة الفنية لمجابهة الفيروس، قد أكدت وفاة الحالة الثانية؛ من 6 حالات مؤكدة الاصابة بفايروس كورونا ( كوفد19). وكشفت التقارير عن أن عدد القادمين عبر مطار الخرطوم من الدول الموبوءة منذ 25 يناير الماضي 2868 شخصا وتمت المتابعة لهم بنسبة 77% موزعين بعدد من الولايات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أرقام جديدة في عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالسودان (بيان مهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.