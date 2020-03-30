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عاجل.. أرقام جديدة في عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالسودان (بيان مهم)

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محمد أمين 0 تبليغ

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الإثنين 30 مارس 2020

عاجل.. أرقام جديدة في عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالسودان (بيان مهم)

كتب

محمد أمين

أكدت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم، أن عدد حالات الاشتباه بفايروس المستحد حتى أمس بلغ 99 بمراكز العزل بالسودان.

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كانت اللحنة الفنية لمجابهة الفيروس، قد أكدت وفاة الحالة الثانية؛ من 6 حالات مؤكدة الاصابة بفايروس كورونا ( كوفد19).

وكشفت التقارير عن أن عدد القادمين عبر مطار الخرطوم من الدول الموبوءة منذ 25 يناير الماضي 2868 شخصا وتمت المتابعة لهم بنسبة 77% موزعين بعدد من الولايات.  

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