د. حمدوك يتلقى رسائل تضامن ومُوازرة

تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك رسالة تضامن ومُوازرة من السيدة/ شيشيلي كابوبوي الأمين العام لمنظمة الكوميسا وذلك في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء يوم ٩ مارس ٢٠٢٠م.

وأكدت السيدة/ شيشيلي بحسب (سونا)، التزام المنظمة الكامل بالعمل مع الاتحاد الإفريقي وغيره من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى لتعزيز مسيرة السلم والأمن بالسودان، وقالت إن السودان ومنذ التوقيع على الإعلان الدستوري حقق تقدماً واضحاً نحو صون السلم والاستقرار والتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد الأمر الذي أتاح الفرصة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية بسلاسة ويسر وأسهم في توسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، موضحة أن هذا التقدم المحرز من شأنه أن يدفع بالسودان تجاه تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والسلم والأمن.

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وفي سياق متصل تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك رسالة من نظيره رئيس وزراء أفريقيا الوسطى فيرمان نقريبادا والذي عبر عن عميق أسفه إثر تلقيه خبر الاعتداء الأثم الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء.

وأكد فيرمان مساندة بلاده ووقوفها إلى جانب السودان في مواجهة مساعي أعداء السلام، معرباً عن عظيم امتنان حكومة بلاده لحكومة وشعب السودان الشقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)