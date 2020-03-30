وزير الزراعة يعلن عن وصول 11 ألف بالة خيش

التاريخ: 30-مارس-2020
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أعلن وزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عيسى عثمان شريف عن وصول 11 ألف بالة خيش إلى ميناء بورتسودان من جملة 30 ألف بالة تم ترحيلها من ميناء جدة تصل غداً أو بعد غد .
وقال الوزير فى تصريح بحسب (سونا)، إن العدد المتبقي هو 19 ألف بالة تم شحنها من جدة تصل في الأسبوع الثاني من أبريل المقبل لمقابلة متطلبات حصاد الموسم الشتوي، مشيراً إلى أن البنك الزراعي السوداني سيقوم بتوزيعها حسب الحاجة عبر فروعه المختلفة بمناطق الإنتاج.
وأكد الشريف اهتمام وزارته مع الجهات ذات الصلة بإيصال الخيش بأسرع وقت حتى تسير عمليات الحصاد بالوجه المطلوب، كاشفاً عن تخصيص وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مبلغ 5 ملايين دولار لشراء خيش إضافي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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