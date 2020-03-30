قرار لتنظيم بيع العبوات البلاستيكية  بالخرطوم

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 36 مشاهدة أصدر السيد أبوبكر محمد نور المحجوب وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم المكلف قراراً يقضي بتنظيم وبيع العبوات البلاستيكية لسنة 2020 بولاية الخرطوم. ووجه القرار بحسب (سونا) بمنع كل الجهات المنتجة للعبوات البلاستيكية أقل من (1) لتر من بيعها لأي جهة إلا وفق تصديق من غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل بإتحاد الغرف الصناعية. Advertisements وجاء القرار استناداً على حالة الطوارئ الصحية بالبلاد للحد من انتشار جائحة (كورونا) وفي إطار تنظيم العبوات المستخدمة في تعبئة المعقمات والمطهرات. وطالب المصانع المنتجة للعبوات التقيد بتحديد أسعار هذه المنتجات وذلك بالاتفاق مع اتحاد الغرف الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم. ودعا المنظمات الطوعية وأصحاب المبادرات الشعبية إلى الحصول على تصديق وموافقة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ولاية الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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