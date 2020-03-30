أبشر يقف على ترتيبات تدشين صادرات الماشية للسعودية

التقى والي البحر الاحمر لواء ركن حافظ التاج بمكتبه اليوم وزير الثروة الحيوانية الاستاذ علم الدين عوض الله أبشر الذي يزور الولاية حاليا لتدشين صادرات الماشية السودانية الي المملكة العربية السعودية والوقوف علي قضايا صادرات الثروة الحيوانية عبر الموانئ البحرية بالولاية.

ورحب الوالي بزيارة وزير الثروة الحيوانية موضحاً أهمية الزيارة في التعرف على هموم وقضايا قطاع الثروة الحيوانية والوقوف ميدانياً على قضايا صادرات هذا القطاع والسعي لايجاد الحلول اللازمة في إطار التعاون والتنسيق مع الجهات ذات من أجل تسهيل حركة انسياب صادرات الثروة الحيوانية إلى الأسواق العالمية.

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إلى ذلك عقد الوزير اجتماعاً موسعاً ضم إدارات وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وقطاعات الثروة الحيوانية بحضور المدير العام للوزارة بالولاية.

وتلقى تنويراً حول مهام واختصاصات الإدارات المختلفة ودورها في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والصعاب التي تواجه العمل في هذا القطاع ووعد بتذليلها والنهوض بهذا القطاع للمساهمة في الناتج القومي ودعم الاقتصاد الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)