حمدوك يرأس قمة الإيقاد الإسفيرية

ترأس رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك الرئيس الحالي لمنظمة الإيقاد اليوم قمة إسفيرية ضمت رؤساء دول وحكومات منظمة الإيقاد لمناقشة تطورات جائحة الكورونا التي يشهدها العالم حالياً.

وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية بحسب (سونا) مساء اليوم، إن القمة ناقشت تطورات الأوضاع في دول الإقليم جراء انتشار جائحة الكورونا وكيفية العمل والتنسيق المشترك بين دول الإقليم لمجابهة انتشار الوباء.

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وأضاف الوزير أن القمة تطرقت إلى التنسيق بين وزراء الصحة والمالية لدول منظومة الإيقاد في كيفية تلقي الدعم الدولي باعتبار أن معظم هذه الدول في حاجة إلى الدعم الدولي لمجابهة الكورونا والتي وصفها بأنها كارثة كبيرة.

وأضاف أن القمة ناقشت التحرك الجماعي لمراقبة الحدود وضبط الحركة عبر الحدود بجانب تسهيل حركة البضائع حتى لا تتأثر الأسواق داخل دول إقليم الإيقاد.

ووصف الوزير قمة الإيقاد الإسفيرية بأنها جيدة تم خلالها تبادل وجهات النظر، لافتاً إلى أن هناك تصميماً كبيراً على العمل المشترك بين دول الإيقاد للتصدي لهذا الوباء وقال “هذا المرض لا يمكن لأي دولة وحدها مجابهته وضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين دول الإقليم للتصدي لهذا الوباء”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)