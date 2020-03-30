إحباط محاولة تهريب 144 رأساً من الإبل في طريقها لمصر

تمكنت شعبة مكافحة التهريب قطاع وادي حلفا اليوم من إحباط محاولة تهريب 144 رأساً من الإبل منها 60 رأساً من الإناث في الحدود المشتركة بين السودان ومصر بالولاية الشمالية ذلك شرق مدينة وادي حلفا، وتعد هذه المحاولة الثالثة في غضون الشهر الجاري.

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وأكد العميد الفاتح حسن دهب مدير جمارك وادي حلفا في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، أن هذه الضبطيات تشكل إنجازاً نوعياً لشعبة مكافحة التهربب، مشيراً إلى أن الشعبة حريصة على حماية اقتصاد البلاد من خلال الدوريات المتواصلة التي تقوم بها لتتبع المهربين، مضيفاً أن هنالك خطة محكمة وضعتها الجمارك للحد من ظاهرة التهريب.

فيما أضاف مدير مكافحة التهريب قطاع حلفا العقيد خالد حسن أن هذه الضبطية قامت بها قوات مشتركة بين قطاعات حلفا وكريمة ودنقلا مؤكداً أن هيئة الجمارك تقف بالمرصاد لكل من يحاول تخريب اقتصاد البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)