المريخ واتّحاد الكرة يتباحثان حول عمومية النظام الأساسي

التاريخ: 30-مارس-2020
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أعلن نادي المريخ عن اتجاهه لفتح باب النقاش مع مسؤولين في الاتحاد العام كرة القدم لبحث قرار إعادة الجمعية العمومية الخاصة بالنظام الأساسي مثار الجدل.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس المريخ، أحمد مختار في تصريحٍ صحفى بحسب صحيفة السوداني، إنّ الخطوة تأتي للوصول إلى حلٍّ نهائي حول النظام الأساسي.
وسابقاً أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قراراً ببطلان الجمعية العمومية التي جرت في أكتوبر من العام الماضي للتجاوزات التي تمّت فيها، ورفض أحمد مختار التطرُّق للحديث عن نوعية الخيارات المطروحة حول المباحثات، غير أنّه طالب بالانتظار لما ستسفر عنه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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