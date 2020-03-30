المدرب الشهير “إبراهومة”: الوضع معقّد ويجب إلغاء الموسم الحالي

يقول الكابتن، إبراهيم حسين، إنّ الوضع الآن صعب ولا توجد بارقة أمل بشأن استئناف الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني للخرطوم الوطني، إبراهيم حسين، إنّ من الصعوبة بمكان استكمال الدوري الممتاز في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد حالياً، مشيراً إلى أنّ الظروف الاقتصادية أضحت معقدّة ومن شأنها أنّ تعيق استئناف النشاط الرياضي.

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وأوضح المدرب الشهير بـ”إبراهومة” بحسب صحيفة السوداني، أنّ قرار إلغاء الموسم الحالي يبقى خياراً أمثل إذا تمّ اتخاذه.

وأشار إبراهيم حسين إلى أنّه لم يضع أيّ برنامجٍ إعدادي للاعبيه في الفترة الحالية، مرجعاً ذلك لصعوبة تنفيذه.

وأضاف ”لا أعتقد أنّه إذا تمّ وضع برنامج تحضيري سيكون الأمر بسهلٍ على اللاعبين القيام به في ظلّ الظروف الحالية، فلا توجد صالات رياضية يمكن أنّ تساعد اللاعبين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)