حرق وإتلاف ونهب (24) منزلاً بولاية الجزيرة

اعتدى حوالي (500) شخص من مواطني مدينة المعيلق بولاية الجزيرة، بالحرق والاتلاف على سكان الحي الشرقي (الكنابي مربع 3)، بحرق (24) منزلاً، وقدرت الخسائر بـ(17) مليون جنيه، بسبب خلافات حول قطعة أرض.

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وقال شاهد العيان مصطفى ضيف الله، في مؤتمر صحفي للمتضررين بحسب موقع السوداني الإثنين، إن بعض المعتدين قاموا برمي الأطفال في النار إلا أنه تم إنقاذهم، وتعرضت ممتلكات مواطني الحي للنهب، وحرق المواشي والمحاصيل.

وأعلن مدير قسم شرطة المعيلق، الرائد إبراهيم دليل، عن إيقاف، (36) متهماً، تحت المواد (182) اتلاف، (68) حماية الأراضي، وقال إن كل متورط سيقدم للمحاكمة، منوهاً إلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير شرطة محلية الكاملين، لأفراد الشرطة بوحدة المعيلق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)