ارتفاع حالات الاشتباه إلى (99) حالة بالسودان

التاريخ: 30-مارس-2020
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أكدت وزارة الصحة الاتحادية، أن عدد حالات الاشتباه حتى يوم الأحد بلغ (99) حالة اشتباه بمراكز العزل بالسودان.
وأوضحت أن عدد القادمين عبر مطار الخرطوم من الدول الموبوءة حتى (25) يناير الماضي (2868) شخصاً وتمت المتابعة لهم بنسبة 77٪ وهم موزعون بعدد من الولايات.
وأشارت في تعميم صحفي بحسب موقع السوداني الإثنين، إلى تسجيل حالة وفاة ثانية بكورونا مساء الأحد ليرتفع عدد الوفيات لحالتي وفاة، من بين حالات الإصابات المؤكدة والبالغ عددها 6 إصابات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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