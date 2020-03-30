اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ارتفاع حالات الاشتباه إلى (99) حالة بالسودان

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 30-مارس-2020

85 مشاهدة

ارتفاع حالات الاشتباه إلى (99) حالة بالسودان

أكدت وزارة الصحة الاتحادية، أن عدد حالات الاشتباه حتى يوم الأحد بلغ (99) حالة اشتباه بمراكز العزل بالسودان.

 

وأوضحت أن عدد القادمين عبر مطار الخرطوم من الدول الموبوءة حتى (25) يناير الماضي (2868) شخصاً وتمت المتابعة لهم بنسبة 77٪ وهم موزعون بعدد من الولايات.

Advertisements

 

 

وأشارت في تعميم صحفي بحسب موقع السوداني الإثنين، إلى تسجيل حالة وفاة ثانية بكورونا مساء الأحد ليرتفع عدد الوفيات لحالتي وفاة، من بين حالات الإصابات المؤكدة والبالغ عددها 6 إصابات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الاشتباه إلى (99) حالة بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا