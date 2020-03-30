السودان وأمريكا يتفقان على مواصلة مفاوضات سد النهضة

التاريخ: 30-مارس-2020
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أجرى السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اتصالاً هاتفياً مع السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية عبر من خلاله عن تعاطف الشعب السوداني مع شعب الولايات المتحدة حول جائحة فيروس “كورونا”.
ونقل د. حمدوك للجانب الأمريكي بحسب (سونا)، نيته زيارة القاهرة وأديس أبابا في القريب لحث الطرفين على استئناف المفاوضات حول سد النهضة واستكمال المتبقي من القضايا العالقة المهمة.
واتفق سيادته مع الجانب الأمريكي على أن عملية التفاوض فى واشنطن حققت إنجازاً كبيراً ما يجعل استئناف هذه العملية منطقياً. كما اتفق الجانبان على أن موضوع سد النهضة ملح للغاية ويجب مواصلة التفاوض حوله بمجرد تغلب العالم على جائحة “الكورونا”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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