التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة أجرى السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اتصالاً هاتفياً مع السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية عبر من خلاله عن تعاطف الشعب السوداني مع شعب الولايات المتحدة حول جائحة فيروس “كورونا”. ونقل د. حمدوك للجانب الأمريكي بحسب (سونا)، نيته زيارة القاهرة وأديس أبابا في القريب لحث الطرفين على استئناف المفاوضات حول سد النهضة واستكمال المتبقي من القضايا العالقة المهمة. Advertisements واتفق سيادته مع الجانب الأمريكي على أن عملية التفاوض فى واشنطن حققت إنجازاً كبيراً ما يجعل استئناف هذه العملية منطقياً. كما اتفق الجانبان على أن موضوع سد النهضة ملح للغاية ويجب مواصلة التفاوض حوله بمجرد تغلب العالم على جائحة “الكورونا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان وأمريكا يتفقان على مواصلة مفاوضات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.