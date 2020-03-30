عاجل.. دول الإيقاد تتوافق على التعاون لمواجهة وباء كورونا

الإثنين 30 مارس 2020

كتب محمد أمين

عقد رئيس الوزراء السوداني؛ رئيس الايقاد، عبدالله حمدوك، اليوم، اجتماعاً طارئًا لرؤساء دول الايقاد؛ بحثوا خلاله تعزيز جهود دول المنظمة لمكافحة وباء الكورونا.



واتفق روساء الحكومات والدول في الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو على حزمة من التدابير والإجراءات اعمل الجماعي في المنطقة لمواجهة الوباء الذي يهدد البشرية.

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واجمع الاجتماع على ان مواجهة هذا الوباء والإنتصار عليه لايمكن أن يتم الإ في إطار جهد إقليمي منظم وتنسيق عالي المستوى بين الحكومات الإقليم والهيئات الإقليمية والدولة.

وخرج بتوصية انشاء صندوق إقليمي للتعامل مع هذا الوباء وحشد الدعم القاري من الاتحاد الأفريقي والدعم الدولي من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسات العالمية الأخرى. كما دعا الى تكوين آليات للتنسيق بين وزارات الصحة والمالية في دول الإقليم.

وتوافق رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الايقاد استمرار قفل حدود الدول وعدم السماح بالسفر للأفراد، مع التنسيق لفتح المعابر للبضائع والمعدات الصحية ذات العلاقة بدرء جائحة الكورونا و ضمان الرقابة على الحدود.

وشارك في الاجتماع كل من رؤساء جيبوتي والصومال ويوغندا وكينيا ورئيس وزراء إثيوبيا والنائب الأول لرئيس جنوب السودان.