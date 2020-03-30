وزارة الري تشن هجوما كاسحا على اعلام النظام المخلوع

شهاب محمد - الخرطوم - أخبار السودان اليوم:

أصدرت وزارة الري تعميما صحفيا أكدت فيه نجاحات الوزارة في مختلف المجالات خاصة النجاحات غير المسبوقة في العروة الشتوية والإنتاجية العالية للقمح مما أثار حفيظة من لا يرغبون في نجاح الثورة ووزرائها. ونبهت الوزارة إلى أن هذه النجاحات حركت آلة إعلام النظام المخلوع عبر كتاب معروفين هم الذين قادوا حملة ممنهجة تسعرها آلة تستهدف وزارة الري وتطالب بإقالة وزير الري والوفد المفاوض بذرائع واهنة وواهية وضعيفة وخالية من كل معلومة ولا تحمل إلا الغرض وأجندة أصحابها. وقالت الوزارة إن الوزير وغيره من المسؤولين ليسوا بمعصومين وأنه ليس هناك من هو كبيرعلى النقد والتوجيه إلا أن النقد ينبغي أن يكون بانيا لا هادما يخدم أغراضا ويسعى لبث اليأس والإحباط ويغض الطرف عن النجاحات. وأشار التعميم إلى النشاط الإعلامي الكبير و النهج غير المسبوق في ربط الإعلام والشارع مع قيادة الوزارة لتمليك المعلومات وبشفافية. وقال إن وزير الري عقد مع أركان حربه أكثر من 3 مؤتمرات صحفية، محضورة من قبل كل وسائل الإعلام، تناولت القضايا ذات الصلة بالوزارة وهموم الصحفيين، وتركزت معظمها حول سد النهضة وآثاره السلبية والإيجابية على البلاد، وشارك في الرد على تساؤلات الصحفيين وفد السودان المفاوض في محادثات سد النهضة. وأضاف بأن الوزير وأعضاء الوفد المفاوض عقدوا عدة لقاءات تنويرية بالمسؤولين في الدولة شملت مجلس السيادة وبالطبع مجلس الوزراء وقيادات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وأجهزة رسمية أخرى وأن أبواب الوزارة ظلت مفتوحة أمام الصحفيين لمقابلة المسؤولين دون حجب. وأشارت الوزارة إلى أنه وبرغم كل هذه المنافذ المفتوحة والشفافية في التعامل الإعلامي”،درج بعضهم على نشر معلومات مضللة لا تستهدف حقيقة وزارة الري ووزيرها إنما يرمون إلى أبعد من ذلك، لرفع تيرمومتر اليأس والإحباط في نفوس حماة الثورة ووسط الناس، بوهم يسوقونه لأنفسهم بعودة يهيئون أنفسهم لها، وساءهم أن يروا نجاحات الوزارة غير المسبوقة في العروة الشتوية والإنتاجية العالية للقمح وذلك بفضل حسن إدارة مياه الري وتطهير القنوات، والاستعداد المبكر للموسم الصيفي”.

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