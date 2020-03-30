وزير الطاقة يصدر قراراً بتكليف عادل الرشيد مديراً لـ(سودامين)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم قراراً ، أمس (الأحد) كلف بموجبه، جيولوجي مستشار عادل عثمان الرشيد بمهام مدير شركة (سودامين) المحدودة، وطالب القرار وزارة الطاقة والتعدين وشركة (سودامين) للتعدين والجهات المختصة الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، كما أصدر الوزير قراراً آخر أنهى بموجبه تكليف د. يوسف محمد أحمد من مهام إدارة شركة (سودامين المحدودة) والصادر في الفقرة (2) من القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2020 بتاريخ 21 مارس 2020م، في الأثناء أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي أمس (الأحد) قراراً أعفى بموجبه د. يوسف محمد أحمد الشيخ من وظيفة مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وكان يوسف قد صدر قرار بإعفائه من الوزير بعد خلافه مع نائبه “المُقال” مبارك أردول، لكنه رفض تنفيذ القرار، وقال إن تعيينه تم من رئيس الوزراء وبالتالي فإن الإعفاء يجب أن يتم من مجلس الوزراء.