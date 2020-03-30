وقف صرف الجازولين للمركبات السفرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوقفت وزارة البنى التحتية والمواصلات أمس صرف الجازولين للمركبات السفرية بكل السودان. جاء ذلك بعد توجيهات من مجلس الدفاع والأمن واللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد وخصصت الجازولين من المحطة للمركبات الداخلية فقط كما وجهت جميع محطات الوقود بتنفيذ القرار من تاريخه.

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