إليكم مواعيد اغلاق الأسواق ونهاية الدوام بولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - أخبار السودان اليوم: اصدرت حكومة ولاية الخرطوم قراراً حددت بموجبه النطاق الزمني لممارسة النشاط التجاري بالأسواق والمحلات التجارية والخدمية. وقررت الولاية في ذلك الصدد ايقاف الانشطة التجارية واغلاق الاسواق من الساعة الرابعة عصراً ابتداء من يوم الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٠م واستثنى القرار المخابز والصيدليات ومحطات الوقود والبقالات ومحلات بيع الخضر واللحوم على ان تستمر انشطتها الخدمية حتى الساعه السادسة مساء. من جهة اخرى اصدرت الامانة العامة لحكومة الولاية قرارا بتخفيض ساعات الدوام اليومي بالوحدات التابعة لولاية الخرطوم ليبدأ الدوام في الساعة الثامنة صباحا وينتهي عند الثانية ظهرا. وذلك تماشيا مع قرارات تحديد النطاق الزمني لحظر التجول الذي سيبدا في السادسة مساء اعتبارا من يوم الثلاثاء ..

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