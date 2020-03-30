تأجيل امتحانات الشهادة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - أخبار السودان اليوم: اعلن وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الامين التوم تاجيل امتحانات الشهادة السودانية الى اجل يحدد لاحقا مؤكدا ان التوقيت الجديد سيكون قبل مدة كافية وذلك بعد انجلاء جائحة الكورونا .

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