شركة عالمية تبدأ تسويق احد نجوم المريخ

الخليج 365 : قالت مصادر لـ”السوداني”، إنّ شركة سايفيزا سبورت مانيجميت” العالمية بدأت خطوات رسمية تجاه لاعب المريخ الغاني ريشموند لتسويقه بالترويج عبر مقاطع فيديو في الآونة الأخيرة.

ووفق المتابعات، فإنّ الشركة العالمية تتولى زمام الأمور بشأن اللاعب بعد تعاقدها مؤخرًا معه.

وانضم ريشموند قادمًا من الخرطوم الوطني إلى المريخ لمدة ثلاث سنواتٍ.

وشارك اللاعب مع الأحمر في عديد من المباريات وقدّم مستوياتٍ لافتةٍ.

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