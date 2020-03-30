الإثنين 30 مارس 2020 كتب محمد أمين أعلن وزير التربية و التعليم العام؛ محمد الأمين التوم؛ تأجيل امتحانات الشهادة السودانية الثانوية لاجل غير مسمى.

وقال الامين في مؤتمر صحافي اليوم(الاثنين) ان القرار جاء فس اطار التحوطات الاحترازية للدولة من فايروس كورونا المستجد. وكانت وزارة التعليم العالي اصدرت قرارات باغلاق الجامعات والمعاهد العليا ومنح الطلاب والاساتذة اجازة الى حين انجلاء الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية السودانية إلى أجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.