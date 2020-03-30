لجين الهذلول تفضح ابن سلمان وتكشف عن “كارثة” داخل معتقلات السعودية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت علياء الهذلول، شقيقة المعتقلة السعودية لجين الهذلول، تغريدة فضحت فيها تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المعتقلات السعودية.

وكتبت علياء الهذلول، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أختي لجين إنسانة رائعة، طلبت من إدارة السجن رفع اقتراح لوزارة الصحة كي تعمل كمتطوعة في السجون خلال هذه الأزمة”. في إشارة إلى تفشي الفيروس داخل السجون وسط تكتم السلطات السعودية.

وتؤكد التغريدة ما يجري تداوله إعلامياً بشأن تفشي فيروس كورونا في السجون السعودية وخاصة بين معتقلي الرأي، الأمر الذي ترفض السلطات السعودية الاعتراف به.

والهذلول ناشطة سعودية درست الأدب الفرنسي في بريطانيا، وكانت أول من طالب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، حيث جرى اعتقالها عام 2018 ضمن حملة محمد بن سلمان ضد مناهضيه، فيما تعرضت لألوان من التعذيب داخل السجون.

وفي وقت سابق، أفرجت السلطات السعودية عن عشرات السجناء المخالفين لنظام الإقامة والعمل من سجن الشميسي، فيما تجاهلت إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين يعانون من ظروف صحية حرجة نتيجة التعذيب والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية وعدم توفر أدنى معايير النظافة.

وحسب منظمات دولية، فإن خطر انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين في السجون السعودية أصبح أمراً محتملاً وسط حالات الاشتباه التي تهدد الكثير من المرضى والمسنين والأطفال، خاصة وأن المعتقلين يعيشون ظروفاً تنعدم فيها الشروط الصحية، مما يجعل فرصة انتقال العدوى بينهم مرتفعة.

وفي وقت سابق، تحدثت منظمة القسط عن الاكتظاظ الشديد في السجون السعودية وافتقارها للنظافة. حيث ينتشر التعذيب والمعاملة القاسية.