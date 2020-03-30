شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تسبب فيروس كورونا في إقالة البرلمان الأوكراني وزير الصحة إيليا يمتس من منصبه الذي شغله لمدة لا تتحاوز شهرا واحدا، وأيد هذا القرار باجتماع استثنائي 271 نائبا من أصل 450.
وكشف النائب عن حزب “التضامن الأوروبي” أليكسي غونشارينكو، نقلا عن مصدر في وزارة الصحة والكتلة البرلمانية لحزب “خادم الشعب” الذي يتزعمه رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، أن الوزير فشل في تنظيم عمل الوزارة ولم يتمكن من إعداد خطة واقعية وفعالة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لذلك، وتم اتخاذ القرار بإقالته من منصبه.
واقترح البرلمان على رئيس أوكرانيا تعيين الرئيس السابق لإدارة الدولة الإقليمية في مقاطعة أوديسا، مكسيم ستيبانوف، في منصب وزير الصحة في البلاد خلفا للوزير المقال.
وأفادت وزارة الصحة في أوكرانيا في وقت سابق بإصابة 480 شخصا بفيروس كورونا المستجد في البلاد، توفي منهم 11 شخصا، وتعافى 6 مرضى.
RT
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يتسبب بإقالة أول وزير صحة في دولة أوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.