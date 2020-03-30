عاجل.. تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل يحدد لاحقاً

أعلن وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل يحدد لاحقاً، مؤكداً بحسب (سونا)، أن التوقيت الجديد سيكون قبل مدة كافية وذلك بعد إنجلاء جائحة “الكورونا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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