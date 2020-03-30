تخصيص ١٠٪ من عائدات الصادر لإستيراد الأدوية

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً بتخصيص نسبة ١٠٪ من عائدات الصادر لتمويل تكاليف إستيراد الأدوية ومدخلات إنتاج المصانع المحلية . ووجه القرار بحسب سونا وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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