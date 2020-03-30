السيطرة على حريق بأسواق البيع المخفض بأم درمان

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements سيطرت قوات الدفاع المدني بمحلية أم درمان على حريق محدود في الناحية الغربية لمسجد الخليفة بأم درمان مساء أمس تضرر منه (20) دكانًا خاصًا بالبيع المخفض، حيث تمت السيطرة على الحريق بواسطة عربات الدفاع المدني الموجودة بالقسم الأوسط والسوق الشعبي والتي وصلت لمكان الحادث في زمن وجيز. وأوضح اللواء شرطة (م) عادل حسين بلال معتمد محلية أم درمان بحسب سونا أن الجهات المختصة تواصل عملها لمعرفة أسباب الحريق بعد وصول تقرير الدفاع المدني . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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