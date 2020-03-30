كوريا الشمالية: أمريكا لن تتخلى عن سياستها العدائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، إن بيونغ يانغ ترى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن سياستها العدائية رغم أن زعيمي البلدين تربطهما علاقة جيدة.

وقال مسؤول كوري شمالي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقوض رغبة كوريا الشمالية في العودة إلى الحوار، منتقدًا ملاحظة بومبيو الأخيرة بشأن العقوبات على كوريا الشمالية، وفقا لوكالة رويترز.

واختبرت كوريا الشمالية قاذفة صواريخ متعددة “في غاية الضخامة”، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن الجارة الشمالية أطلقت ما بدا أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى.

كانت هذه العملية التي جرت أمس الأحد بمثابة رابع اختبار للأسلحة الرئيسية لكوريا الشمالية هذا الشهر، باستثناء تدريبات الإطلاق المدفعية محدودة النطاق، وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، في أعقاب قمة هانوي التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق في فبراير/شباط من العام الماضي.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من اختبارات الأسلحة وتمارين إطلاق المدفعية هذا العام، باستثناء تدريبات إطلاق المدفعية الصغيرة، وكان إطلاق أمس هو رابع اختبار أسلحة رئيسي لكوريا الشمالية هذا الشهر.

وجاء إطلاق يوم الأحد بعد أسبوع من كشف كوريا الشمالية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل رسالة إلى الزعيم كيم، يعرض المساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.

وأعرب الشمال عن امتنانه لكنه حذر من إساءة الحكم على علاقات البلدين على أساس العلاقات الشخصية للزعيمين فقط. ولم يقدم ردا على عرض واشنطن للمساعدة.