“أنصار الله” تستهدف الرياض وجيزان ونجران بالصواريخ والطائرات المسيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة “أنصار الله” عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالكبرى داخل الأراضي السعودية، تضمنت قصف “أهداف حساسة” في الرياض وجيزان ونجران وعسير بعدد كبير من الصواريخ وبمشاركة الطائرات المسيرة.

الخبير العسكري العميد عبد الإله العزي وفي حديث لـ «بلا قيود» قال إن “ما جرى هو رداً على تصعيد غارات التحالف الجوية خلال الأيام الماضية”.

وأشار العزي إلى أن ” التحالف هو من بادر بخرق كل الهدن وأخل بكافة الاتفاقات بشأن وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار”. سبوتنيك المادة السابقة الطلاب العائدون من“ووهان”.. قنابل مَوقُوتة!! المقالة القادمة تفاصيل مروعة… شاحنة ممتلئة بجثث ضحايا “ تفاصيل مروعة… شاحنة ممتلئة بجثث ضحايا “ كورونا ” في نيويورك

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