القوات المسلحة تتبرع بمرتب يوم كاملة لمكافحة كورونا

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أعلن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان ونوابه وجميع منسوبي القوات المسلحة بحسب السودانى عن التبرع بمرتب يوم كامل يتم إيداعه بالصندوق القومي لمكافحة الكورونا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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