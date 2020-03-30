الفنانة شذى عبدالله (خليكم بالبيت) و (انتظروني) فى (رمضان)

دعت الفنانة ( شذى عبد الله ) المواطنين السودانيين إلى البقاء بالبيت والاستجابة للموجهات والارشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية بمواجهة فيروس كورونا وقالت شذى فى تصريح لموقع ( أخبار الخليج 365) يجب التعامل مع خطر الفايروس الذى بات يهدد العالم بجدية لضمان السلامة والنجاة إلى جانب التقيد بحظر التجول الذى تم إعلانه .
تجدر الإشارة إلى أن (شذى ) ستطل على المشاهدين في شهر رمضان المعظم عبر شاشة الهلال الفضائية عبر (برنامج يلا نغني ) بصحبة الإعلامية تريزا شاكر ونخبة من المطربين والمطربات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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