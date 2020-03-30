شاهد بالفيديو : عثمان “ذوالنون ” بعد مقاطعته إعلامياً يلفت الانتباه مجدداً ويترك لايفات السياسة ويدافع عن الإعلامي حازم حلمي (إنتو مالكم يشيل شنطتها ولا يشيلها هي ) !

تحول الناشط السياسي عثمان “ذوالنون إلى محامي دفاع للإعلامي حازم حلمي ولوشي” مع أنها مهنته الحقيقية

وجاء آخر لايف للناشط والمشهور بي ذو اللايف مدافعاً عن الضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامي حازم حلمي بعد حمله لحقيبة “لوشي ” .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات الغاضبة للناشط عثمان ذوالنون أبرزها (ماسوره وكلامك مامنو اي فايده.. الدرب راح ليك عديييل) و (عثمان ذو النون في ناس كتير حاسدنك انا من ضمنهم) (والله بقينا نشوف ليفاتك ونطلع علي طوووووووووول).

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)