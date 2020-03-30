تعيين مستشار عادل الرشيد مديراً لشركة (سودامين) للتعدين

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، بحسب السودانى قراراً الإثنين، كلف بموجبه جيولوجي مستشار عادل عثمان الرشيد بمهام مدير شركة (سودامين) المحدودة، وطالب القرار وزارة الطاقة والتعدين وشركة (سودامين) للتعدين والجهات المختصة الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. Advertisements كما أصدر الوزير قراراً آخر أنهى بموجبه تكليف د. يوسف محمد أحمد، من مهام إدارة شركة (سودامين) المحدودة والصادر في الفقرة (2) من القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2020 بتاريخ 21 مارس 2020. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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