تجمهر لعملاء خارج البنوك بسبب اجراءات التحرز من كورونا

ألقت أزمة جائحة كورونا بظلالها على عملاء البنوك.. وعاد التجمهر مجدداً أمام بعض البنوك بالخرطوم بإغلاق أبوابها أمام العملاء خوفاً من الازدحام الناقل لفيروس المرض، و السماح لهم بالدخول على دفعات صغيرة . ..

ولاحظت “سونا” اليوم تجمهر العملاء الذين يشكلون في أغلبيتهم موظفين حكوميين أمام بنك الخرطوم فرع البرلمان .. ووجدوا أبواب البنك مغلقة أمامهم للدخول إلا على دفعات قليلة العدد ضمن الاجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.. فتجمهروا خارج البنك وأصبح خطر الازدحام قائماً في التدافع لدخول البنك .

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وقال عدد من موظفي البنك إن الإجراء بإغلاق باب البنك أملته، ضرورة أن صالة البنك الداخلية صغيرة لا تسع جميع العملاء، وأصبح هناك ضرورة لتقسيمهم لأفواج، كل فوج 20 عميلاً ،منوهين إلى أن فرع البنك يعمل بنصف طاقته العملية بتقليص عدد الموظفين فيه إلى النصف، تنفيذاً لتوجيهات صدرت من بنك السودان. …وانتقد عدد من العملاء الإجراء التنظيمي الذي اتخذه البنك لتقليل التجمهر داخل البنك ووصفوه بالتخبط ، وقالوا إن البنك بهذا الإجراء حرص على سلامة العاملين فيه من الخطر، من دون مراعاة الخطورة نفسها التي سببها لعملائه الذين تجمهروا خارج البنك أمام بوابته الرئيسة في تدافعهم لدخول البنك. .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)