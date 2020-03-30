أسر معتقلي النظام البائد يُسلّمون النائب العام مذكرة

سلّمت أسر المعتقلين السياسيين من النظام البائد، بحسب السودانى المدير التنفيذي لمكتب النائب العام تاج السر الحبر، مذكرة الإثنين، عقب وقفة احتجاجية نفذوها أمام مقر النيابة العامة.

طالبوا فيها بنقلهم إلى الإقامة الجبرية لعدم المخاطرة بحياتهم، مع تزايد الحالات المكتشفة بوباء فايروس كورونا، مشيرين إلى أنهم أكثر عرضة للإصابة به.

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في وقت شددوا فيه على توفير طاقم صحي بصحبتهم عند التحري ليشرف على الإجراءات الوقائية لهم.

وقالوا مخاطبين النائب العام إنهم يريدون العدالة أينما كانت وإنهم لا يريدون إسقاط أحكام أو عقوبات أو اتهامات، مطالبين بالمساواة في الحقوق الإنسانية وعدم تسييس العدالة.

ومُهرت المذكرة بتوقيع محمد نافع علي نافع، ومحمد أحمد عبدالله النو، ورباب إبراهيم السنوسي نيابة عن أسر المعتقلين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )